Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Verletzter Marder, Tragehilfe am Sonntag

Ennepetal (ots)

Am Sonntag den 28.01.2024 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 16:34 Uhr zu einer sogenannten "Tier in Notlage" in die Peddinghausstraße alarmiert. Hier sollte ein vermutlich verletzter Marder auf der Straße sitzen. Die fünf Einsatzkräfte der Feuerwehr, welche mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug ausgerückt waren, sicherten den Marder in einer Transportbox und nahmen ihn mit zur Feuerwache, wo er durch den zuständigen Jäger abgeholt werden konnte. Dieser Einsatz endete für die Einsatzkräfte um 17:01 Uhr.

Um 20:11 Uhr wurde die Hauptwache zu einer Tragehilfe für den Rettungsdienst in die Westfalenstraße alarmiert. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten war es der Rettungsdienst Besatzung nicht möglich den Patienten alleine zu transportieren. Die fünf Einsatzkräfte unterstützten beim Transport zum Rettungswagen. Das eingesetzte Hilfeleistungslöschfahrzeug konnte den Einsatz um 20:45 Uhr beenden.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell