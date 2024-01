FW-EN: Ausgelöste Brandmeldeanlage

Ennepetal (ots) - Am Freitag gegen 15:00 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal in die Neustraße alarmiert. Die Brandmeldeanlage des Industriemuseum hatte ausgelöst. Die Feuerwehr rückte mit dem Löschzug der Hauptwache, sowie den Kräften der freiwilligen Feuerwehr aus. Es handelte sich um ein Fehlalarm. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Ennepetal über Einsatzzentrale erreichbar Telefon: 02333 736 00 E-Mail: ...

