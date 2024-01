Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Technischer Defekt löst Alarmierung der Feuerwehr aus

Am Montag den 22.01.2024 um 16:29 Uhr wurden die Kräfte der Feuerwehr Ennepetal zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage, in einer Pflegeeinrichtung im Stadtteil Altenvoerde, alarmiert. Die Erkundung vor Ort ergab, dass dieser durch einen Defekt an einer technischen Einrichtung im Gebäude ausgelöst worden war, infolge dessen es zu einem Austritt von Wasserdampf kam. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtung. Während die hauptamtlichen Kräfte vor Ort im Einsatz waren, standen die Einheiten des Löschzuges Milspe/ Altenvoerde in Bereitschaft. Eine weitere Einheit der Löschgruppe Voerde, stellte für die Dauer des Einsatzes den Grundschutz für die Stadt Ennepetal sicher. Der Einsatz konnte um 17:06 Uhr beendet werden.

