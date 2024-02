FW-EN: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots) - Am 03.02.2024 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 08:17 Uhr in die Hagenerstr. wegen eines ausgelösten Heimrauchmelders alarmiert. Nach der Erkundung konnte festgestellt werden, dass angebranntes Essen den Rauchmelder ausgelöst hatte. Die Wohnung wurde belüftet und konnte an die Bewohner übergeben werden. Der Einsatz endete für die 11 Einsatzkräfte um 08:50 Uhr. Um 11:03 Uhr wurden die Hauptamtlichen Kräfte und der Löschzug Milspe-Altenvoerde zu einer ...

