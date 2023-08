POL-SBR-STADT: Windschutzscheibe von PKW vermutlich durch Steinwurf von der Wilhelm-Heinrich-Brücke beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Saarbrücken (ots) - Am 26.07.2023, gegen 19:45 Uhr, sollte ein Fahrzeug (schwarzer Audi A4 mit französischem Kennzeichen) im Bereich Alt-Saarbrücken durch ein Streifenkommando der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. In Höhe des Parkplatzes am Deutsch-Französischen-Garten in der Metzer Straße täuschte der männliche ...

mehr