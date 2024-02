FW-EN: Personen im Aufzug und Türöffnung

Ennepetal (ots) - Am 14.02.2024 um 22:59 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einer Firma an der Breckerfelder Straße alarmiert. Dort hatte aus unbekannten Gründen die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Der Bereich wurde kontrolliert und die Einsatzstelle der Werkfeuerwehr übergeben. Der Einsatz endete um 23:25 Uhr. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Ennepetal über Einsatzzentrale erreichbar Telefon: 02333 736 00 E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de ...

