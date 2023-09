Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Untermarchtal - Gegenverkehr übersehen

Beim Abbiegen kam es am Sonntag zu einem Unfall bei Untermarchtal.

Ulm (ots)

Eine 73-Jährige fuhr gegen 18.30 Uhr von Munderkingen in Richtung Untermarchtal. Auf Höhe einer Einmündung bog die Frau mit ihrem Suzuki nach links in einen Feldweg ab. Dabei übersah sie wohl einen 63-Jährigen. Der kam ihr mit einem Triumph Kraftrad entgegen. Die Fahrzeuge stießen zusammen und der Mann stürzte. Dabei zog sich der 63-Jährige schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Die Verkehrspolizei Laupheim hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. Den Schaden schätzt die Polizei an beiden Fahrzeugen auf jeweils 5.000 Euro. Abschlepper bargen die beiden Fahrzeuge.

++++1876780 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell