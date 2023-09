Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Rechts vor Links

Am Samstag missachtete ein Radler in Ulm die Vorfahrt eines 21-Jährigen.

Ulm (ots)

Gegen 16.15 Uhr war der 30-jährige Radler mit seinem Pedelec in der Lindenstraße unterwegs. In der Bauhoferstraße fuhr ein 21-jähriger mit seinem Sprinter Schulbus. Der kam von rechts und hatte Vorfahrt. Das übersah wohl der Radfahrer und die Fahrzeuge stießen zusammen. Der 30-jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Rettungskräfte waren nicht erforderlich. Die Polizei Ulm (Tel. 0731/188-3812) nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden am Schulbus auf 500 Euro, am Pedelec auf 200 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

