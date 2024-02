FW-EN: Kleinbrand

Ennepetal (ots) - Am Donnerstag den 22.02.2024 rückte die Feuerwehr Ennepetal zu mehreren Ölspuren und wetterbedingten Einsätzen aus. Um 11:09 Uhr zog sich eine Ölspur von Schwelm aus kommend über die B483 bis in das Radevormwalder Stadtgebiet. Hier wurde von zwei Einsatzkräften Warnschilder aufgestellt und ein Fachunternehmen verständigt. In der Westfalenstraße wurden um 12:53 ein ca zwei Quadratmeter großer Ölfleck abgestreut. Eine weitere Ölspur wurde um 16:05 ...

