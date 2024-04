Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl einer Geldbörse

Uslar (ots)

USLAR, (GO), WIESENSTRASSE, (EINKAUFSMARKT), Samstag, der 30.03.2024, 16:36 Uhr. Ein bisher unbekannter Täter entwendete vor einem Einkaufsmarkt die Geldbörse, samt Inhalt, einer 28- jährigen aus Uslar. Die Geldbörse befand sich in dem, auf dem Rücken getragenen, Rucksack. Es befand sich Bargeld sowie der Ausweis und mehrere EC-Karten darin. Die Höhe des Sachschadens beträgt ca. 100 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

