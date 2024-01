Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Kupferrohre von Grundstück entwendet - Nachbarin überrascht Täter

Mariental (ots)

Mariental, Horst, An der Schule

03.01.2024, 13.35 Uhr

Ein unbekannter Täter betrat am Mittwochmittag ein Grundstück in der Straße An der Schule in Mariental und entwendete auf dem Grundstück liegende Kupferrohre.

Am späten Mittwochmittag beobachte eine Zeugin, wie sich ein fremder Mann auf dem Grundstück ihrer Nachbarn aufhielt und sich umsah. Plötzlich nahm er Kupferrohre, die bei einer Hecke lagen an sich und legte sie in seinen, vor dem Grundstück abgestellten weißen Transporter. Noch bevor die Zeugin den Täter ansprechen konnte, entfernte er mit dem Pkw in Richtung des westlichen Wohngebietes.

Der Täter war etwa 30 Jahre und ein südosteuropäisches Erscheinungsbild. Er trug ein dunkles Oberteil und eine beigefarbene Hose. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Mercedes Sprinter mit bulgarischem Kennzeichen.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder das Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Grasleben unter der Telefonnummer 05357/992260 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell