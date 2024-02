Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL- Buntekuh

Acht Fahrzeuge beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Am Sonntag (24.02.2024) wurden in den frühen Morgenstunden in Lübeck Buntekuh acht Fahrzeuge offenbar durch Tritte gegen den rechten Außenspiegel beschädigt. An weiteren fünf PKW war der rechte Außenspiegel umgeklappt. Die Polizei in Lübeck Buntekuh hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen und sucht Zeugen.

Nach bisherigem Sachstand haben sich die Taten in der Zeit von 04:30 Uhr bis 07:00 Uhr (24.02.2024) ereignet. Abgestellt waren die betroffenen Fahrzeuge im Pinassenweg, zwischen der Korvettenstraße und dem Parkgelände Wiesental.

Der oder die Täter verursachten durch Tritte oder sonstige Gewalteinwirkung gegen die rechten Außenspiegel der PKW einen Sachschaden von circa 2800 Euro.

Wer verdächtige Personen zur Tatzeit im Bereich des Pinassenwegs beobachtet hat oder sonstige Hinweise zum Tatgeschehen geben kann wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0451-1317200 an die sachbearbeitende Polizeistation Buntekuh oder unter der zentralen Rufnummer 0451-1310 an die Polizei Lübeck zu wenden.

