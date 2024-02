Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - Innenstadt

Polizei sucht Ersthelferin nach Motorroller-Sturz

Lübeck (ots)

Am Donnerstag (22.02.) stürzte eine 31-jährige Lübeckerin mit ihrem Motorroller in der Innenstadt von Lübeck und verletzte sich infolgedessen leicht. Eine unbekannte Ersthelferin legte eine schwarze Strickjacke unter den Kopf der Verunfallten und vergaß diese vor Ort. Die Polizei sucht jetzt die engagierte Dame, damit sie ihre Strickjacke zurückbekommen kann.

Gegen 10:30 Uhr befuhr eine 31-Jährige mit ihrem Roller die Mühlenbrücke in Fahrtrichtung Kreisverkehr. In Höhe der Stadthalle musste sie aufgrund einer roten Ampel stoppen. Dabei rutschte ihr Gefährt wahrscheinlich aufgrund eines Ölflecks weg und sie stürzte auf die Fahrbahn. Die Lübeckerin verletzte sich durch den Aufprall leicht. Eine unbekannte Ersthelferin habe ihr nach dem Unfall eine schwarze Strickjacke unter den Kopf gelegt, als sie sich noch liegend auf der Fahrbahn befunden habe. Da die engagierte Helferin am Unfallort nicht mehr festgestellt werden konnte, sucht die Polizei nun nach ihr, damit die vergessene Jacke zurückgegeben werden kann.

Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier Lübeck unter der Telefonnummer: 04361-6345 oder per E-Mail: Luebeck.PRev03@polizei.landsh.de dankend entgegen.

