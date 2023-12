Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Dischingen - Landwirtschaftlicher Radlader kippt um

Mit Verletzungen kam ein 62-Jähriger am Mittwoch nach einem Unfall in Dischingen ins Krankenhaus.

Ulm (ots)

Um 14.40 Uhr war der Mann mit Arbeiten in einem Stall in der Friedhofstraße beschäftigt. Der 62-Jährige rangierte mit einem kleinen Radlader. Dabei hatte er die Ladeschaufel noch in oberer Position. Beim Rückwärtsfahren lenkte der Fahrer ein. Dabei geriet das Fahrzeug in Schieflage und kippte um. Der Arbeiter wurde unter der Fahrerkabine eingeklemmt und verletzte sich dabei schwer. Ein Ersthelfer konnte den 62-Jährigen noch vor Eintreffen der Rettungskräfte befreien. Ein Notarzt befand sich ebenfalls vor Ort. Der 62-Jährige wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die Verkehrspolizei Heidenheim prüft jetzt die genauen Umstände, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor. An dem Radlader ist ein Schaden von rund 1.000 Euro entstanden.

