Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Garageneinbruch

Northeim (ots)

Hardegsen OT Hettensen, Friwoler Straße, Donnerstag, 04.04.2024, 21.00 Uhr

HETTENSEN (Wol) - Täter werden von Nachbarn gestört.

Am Donnerstag gegen 21.00 Uhr haben zwei Männer versucht in einer Garage in der Friwoler Straße in Hettensen einzubrechen.

Ein benachbartes Ehepaar hatte die beiden ca. 20 Jahre alten Männer erst beobachtet und seien anschließend in Richtung des Nachbargrundstücks herausgegangen. Nachdem die Männer die Nachbarn bemerkt hatten, flüchteten sie in Richtung Ortsmitte.

Die Hausbewohner der angegangenen Garage waren zum Zeitpunkt des Tatversuchs zu Hause, bemerkten jedoch nichts.

An der Garage konnten durch die hinzugerufene Polizei Northeim Hebelmarken an der Garagentür festgestellt werden. Es entstand ein geschätzter Schaden von 200 Euro.

Die beiden Männer wurden als schlank, dunkelhaarig und ca. 1,70 Meter groß beschrieben. Beide trugen dunkle Jogginghosen und dunkle Schuhe. Ein Täter trug eine helle Steppweste und der zweite eine dunkle Oberbekleidung.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Hardegsen unter 05505 509230.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell