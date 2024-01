Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Aus dem Verkehr gezogen

Erfurt (ots)

Am Donnerstagabend wurde ein Autofahrer in Erfurt aus dem Verkehr gezogen. Kurz vor 20:00 Uhr war der 41-Jährige in der Ulan-Bator-Straße mit seinem Skoda in eine Verkehrskontrolle geraten. Ein Atemalkoholtest offenbarte, dass der Mann nicht mehr im Stande war am Straßenverkehr teilzunehmen. Er erreichte einen Wert von fast zwei Promille. Zu allem Übel stellte sich bei einer Überprüfung seiner Personalien heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Auf den Skoda-Fahrer warteten eine Blutentnahme sowie eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis. (JN)

