Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Warnung vor falschen Bankmitarbeitern

Erfurt (ots)

In Erfurt ist ein Mann in dieser Woche Opfer von Betrügern geworden. Per Mail hatten die Täter den 49-Jährigen angeschrieben und gaben sich als seine Hausbank aus. In der Nachricht berichteten sie von verschiedenen Betrugsfällen. Kurz darauf klingelte das Telefon des Erfurters. Hier wurde ihm vorgetäuscht, dass Unbekannte bereits Geld von seinem Konto abgehoben hätten. Aus Sorge übermittelte der 49-Jährige mehrere sensible Bankdaten. Dies ermöglichte den Tätern schließlich unberechtigt knapp 9.000 Euro abzuheben. Die Polizei rät dringend davon ab, am Telefon sensible Daten zu übermitteln oder in einer E-Mail einem Link zum Onlinebanking zu folgen. Nehmen Sie immer über die Ihnen bekannten Daten oder persönlich in einer Filiale Kontakt mit Ihrem Bankberater auf. (JN)

