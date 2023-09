POL-COE: Nordkirchen, Bohlenstraße/ Schwarzer VW ID.5 Pro beschädigt

Coesfeld (ots) - Unbekannte sind in ein Wohnmobil an der Hertzstraße im Industriegebiet Nord.Westfalen eingebrochen. Passiert ist das zwischen 11 Uhr am Mittwoch (20.09.23) und 9 Uhr am Donnerstag (21.09.23). Es befand sich auf einen umfriedeten Parkplatz. Die Täter entwendeten das Navigationsgerät und die Airbags. Zudem schraubten sie diverse Teile der Frontarmaturen auseinander. Die Polizei in Coesfeld bittet unter ...

