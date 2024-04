POL-NOM: Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug

Northeim (ots) - Hardegsen OT Hettensen, Wiesenstraße, Dienstag, 02.04.2024, 22.00 - 23.30 Uhr HETTENSEN (Wol) - Pedelec aus der Garage geklaut. Im Zeitraum von 22.00 bis 23.30 Uhr kam es am Dienstag zu einem Fahrraddiebstahl in der Wiesenstraße in Hettensen. Der Eigentümer eines Pedelecs der Marke Haibike hatte dieses für den oben genannten Zeitraum in einer unverschlossenen Garage abgestellt. Das Pedelec im Wert von ca. 2.000 Euro selbst war nicht gegen Diebstahl ...

