Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Schiefbahn: Fußgängerin durch PKW an Fußgängerüberweg verletzt

Willich-Schiefbahn (ots)

Am Sonntagabend kam es gegen 19:15 Uhr auf der Linsellesstraße in Schiefbahn zu einem Unfall zwischen einem PKW und einer Fußgängerin. Ein 79 Jahre alter Neusser befuhr die Linsellesstraße mit seinem PKW in Richtung Bundesstraße. An einem Fußgängerüberweg kurz vor der Hubertusstraße erkannte er eine 50-jährige Willicherin zu spät, die dort die Straße überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Frau leicht verletzt wurde. /tk (1056)

