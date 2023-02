Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Navigationssystem aus BMW gestohlen

Burscheid (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (01.02.) wurde gegen 02:00 Uhr in einen Pkw BMW in der Straße Am Bornheimer Bach eingebrochen, welcher in einer Grundstückseinfahrt geparkt war.

Der oder die bislang unbekannten Täter hatten offenbar eine Überwachungskamera manipuliert und anschließend die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen. Es wurden diverse elektronische Einheiten, wie beispielsweise das Navigationssystem, aus dem Armaturenbrett ausgebaut und gestohlen. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt. Die Höhe des Beuteschadens konnte während der Anzeigenaufnahme noch nicht beziffert werden.

Die Polizei sicherte vor Ort vorhandene Spuren und nahm eine Anzeige wegen besonders schweren Falles des Diebstahls auf. Zeugenhinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 3 in Burscheid unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell