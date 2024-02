POL-PDLD: Mehrere Briefkästen beschädigt

Wörth am Rhein (ots) - Am 25.02.24 zwischen 09.00h und 12.30h kam es in Wörth in den Niederwiesen an der SB-Tankstelle zu einem Kabeldiebstahl. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zum Gelände, welches mit Bauzaun umstellt war. Dort nahmen sie alte Starkstromkabel im Wert von ca. 2000 Euro mit. Es liegen Hinweise auf einen weißen Transporter ohne Kennzeichen vor, welcher in Tatortnähe gewesen sein soll. Wer Angaben zu dem Fahrzeug, zugehörige Personen oder zur ...

