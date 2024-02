POL-PDLD: Kandel - Hammer auf der Autobahn überfahren

Annweiler (ots) - ...ist am Freitag, 23.Februar, 14:35h in Annweiler ein 42-Jähriger aus dem Landkreis Bad Dürkheim. Er konnte in einem Gewerbegebiet mit seinem Pkw kontrolliert werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Rückfragen bitte an: Polizeiwache Annnweiler Pressestelle Telefon: 06346-9646-0 www.polizei.rlp.de/pd.landau Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind ...

