POL-K: 231222-4-K Heroinhandel - Zwei Festnahmen am Neumarkt dank Videoleitstelle

Köln (ots) - Eine 57 Jahre alte Autofahrerin ist nach einem Verkehrsunfall auf der B 42 in Höhe der Anschlussstelle Bad Honnef am späten Donnerstagnachmittag (21. Dezember) mit schwersten Kopfverletzungen in eine Klinik eingeliefert worden. Die aus Königswinter stammende Frau wird derzeit noch intensivmedizinisch versorgt. Ihr Beifahrer (62) erlitt einen Schock. ...

