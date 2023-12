Polizei Köln

POL-K: 231222-1-BAB/SU/K Autofahrerin nach Unfall auf der B 42 schwerverletzt

Köln (ots)

Eine 57 Jahre alte Autofahrerin ist nach einem Verkehrsunfall auf der B 42 in Höhe der Anschlussstelle Bad Honnef am späten Donnerstagnachmittag (21. Dezember) mit schwersten Kopfverletzungen in eine Klinik eingeliefert worden. Die aus Königswinter stammende Frau wird derzeit noch intensivmedizinisch versorgt. Ihr Beifahrer (62) erlitt einen Schock.

Ersten Erkenntnissen nach war die 57-Jährige gegen 17 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Opel zunächst nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Schutzplanke geprallt. Von dort soll sich ihr Wagen dann über die Fahrbahn gedreht haben und mit der gegenüberliegenden Schutzplanke kollidiert sein.

Die Ermittlungen zur konkreten Unfallursache dauern derzeit noch an. Die Richtungsfahrbahn Linz blieb während der Unfallaufnahme bis 19.30 Uhr gesperrt. (al/iv)

