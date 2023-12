Polizei Köln

POL-K: 231222-3-K Polizei nimmt mutmaßlichen Räuber und Sexualstraftäter fest - Haftrichter

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung Ziffer 3 vom 20. Dezember: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5676994

Nachtrag zur Pressemeldung Ziffer 3 vom 6. Dezember: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5666341

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Nach Auswertung von DNA-Spuren im Zusammenhang mit dem Überfall auf eine Frau in Köln-Lindenthal am 6. Dezember ist der am 20. Dezember festgenommene 17-Jährige dringend verdächtig, auch diese Tat begangen zu haben.

Am Mittwochmorgenmorgen (6. Dezember) soll er eine Frau gegen 5.40 Uhr auf der Lindenburger Allee/Arno-Holz-Straße in Lindenthal angegriffen, von hinten gewürgt, mit einer Pistole bedroht und aufgefordert haben, mit ihm zu kommen. Aufgrund ihrer Gegenwehr soll er der Angegriffenen die Schusswaffe auf den Kopf geschlagen haben und geflüchtet sein. (de/ja)

