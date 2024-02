Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Schmuck bei Einbruch in Wohnung erbeutet

Rüsselsheim (ots)

Die Abwesenheit einer Bewohnerin in der Straße "In der Röth" nutzten die Einbrecher zwischen Freitagvormittag (16.2.) und Samstagnachmittag (17.2.) aus, um in deren Wohnung einzubrechen und Schmuck daraus zu stehlen. Das Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise (Telefon: 06142 696-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell