FW-EN: Fliegen lösen Feuerwehreinsatz aus

Ennepetal (ots) - Am Montag, den 15.01.2024 wurde die Feuerwehr bisher zu folgenden Einsätzen alarmiert: Um 11:02 Uhr wurde der Löschzug der hauptamtlichen Wache, der Löschzug Milspe/Altenvoerde und die Löschgruppe Voerde zu einer Schule in der Fettweide alarmiert. Dort hatte die automatische Brandmeldeanlage aufgrund von Kochdämpfen ausgelöst. Der Bereich wurde erkundet und die Anlage in Ruhe versetzt. Der Einsatz ...

