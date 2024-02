Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Schlüssel steckt - Transporter geklaut

Lampertheim (ots)

Eine günstige Gelegenheit nutzten die Täter am Montag (19.2.) gegen 11.45 Uhr in der Ernst-Ludwig-Straße aus und entwendeten einen Transporter. Der Geschädigte ließ während des Entladens den Schlüssel im Fahrzeug stecken, sodass die Diebe leichtes Spiel hatten. Bei dem Transporter handelt es sich um einen Opel Vivaro in der Farbe Gelb mit dem Kennzeichen HP-CL 2. Wer Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des Fahrzeugs geben kann, meldet sich bitte beim Kommissariat 21/22 in Heppenheim (Telefon: 06252 706-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell