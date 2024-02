POL-DA: Groß-Gerau: Räuberischer Diebstahl in Einkaufsmarkt/Verdächtiger mit hellblauer Daunenjacke gesucht

Darmstadt-Kranichstein (ots) - Nachdem bislang unbekannte Täter am Freitag (16.02.) einen weißen Opel Corsa aus einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses entwendeten, sucht die Polizei nach Zeugen. In der Zeit zwischen 17 und 22 Uhr verschafften sich die Unbekannten Zugang zu dem Mehrfamilienhaus in der Elisabeth-Selbert-Straße und nahmen den Fahrzeugschlüssel des ...

mehr