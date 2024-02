Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Kriminelles Trio erbeutet Mobiltelefone

Bensheim (ots)

Drei Unbekannte betraten am Montagnachmittag (19.02.), gegen 16.00 Uhr, ein Mobilfunkgeschäft in der Hauptstraße. Während zwei Männer den Verkäufer in ein Gespräch verwickelten, löste der dritte Akteur an vier Ausstellungsstücken die Sicherungen und entwendete die Smartphones im Wert von insgesamt knapp 5000 Euro. Beim Versuch die Kriminellen aufzuhalten, bauten diese sich vor dem Verkäufer auf und flüchteten anschließend.

Die drei Täter sind allesamt zwischen 20 und 30 Jahre alt, zwei davon sind 1,80 bis 1,90 Meter groß, einer der Flüchtigen etwas kleiner. Alle haben schwarze, teils gewellte Haare. Die Männer waren mit schwarzen bzw. olivgrünen Bomberjacken bekleidet, trugen dunkle Hosen und dunkle Schuhe. Einer der Diebe hat ein Muttermal auf der linken Wange, ein weiterer einen auffälligen gerade geschnittenen Pony (Topfschnitt). Nach Angaben des Verkäufers sollen alle drei Männer ein südländisches Erscheinungsbild haben.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Bensheim unter der Rufnummer 06251/8468-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell