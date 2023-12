LPI-SHL: Fahren ohne Versicherungsschutz

Oberhof (ots) - Im Zeitraum vom 29.12.2023, 18:30 Uhr bis zum 30.12.2023, 08:15 Uhr brachen unbekannte Täter in die Tourismusinformation in der Crawinkler Straße in Oberhof ein. Es entstand Sachschaden und es kam zur Entwendung von Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Inspektionsdienst Suhl ( Tel.: 03681 369-225) in Verbindung zu setzen, wenn sie Hinweise zur Tat und/oder zum Täter geben können. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

mehr