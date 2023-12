LPI-SHL: Einbruchdiebstahl

Hildburghausen (ots) - Am Freitag den 29.12.2023, in der Zeit von 10:30 Uhr - 11:20 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz des REWE-Marktes, in der Clara-Zetkin-Straße in Hildburghausen eine Unfallflucht. Der Halter eines Seat Tarraco stellte bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug eine Delle an der Beifahrertür fest. Der Verursacher der Beschädigung befand sich nicht mehr vor Ort. Der Schaden an der Tür wurde auf 1.000 Euro geschätzt. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

