Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-St. Georgen: Kupfer und Fahrzeug aus Firma gestohlen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht auf Donnerstag, 14. September 2023, in eine Firma in der Bötzinger Straße in Freiburg-St. Georgen eingebrochen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hebelte die Täterschaft zunächst eine Tür im Hinterhof auf und gelangte so ins Innere der Firma. In der Folge nutzte sie einen in der Lagerhalle abgestellten Gabelstapler, um mehrere Kupferringrohre und Kapitalrohre in einen firmeneigenen Kleintransporter zu laden, dessen Schlüssel sie zuvor ebenfalls entwendet hatte. Mit dem Diebesgut flüchteten die Täter anschließend in unbekannte Richtung.

Die Höhe des Diebesgutes kann derzeit noch nicht beziffert werden. Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen blauen Mercedes Sprinter mit Freiburger Kennzeichen und Firmenaufschrift.

Der Polizeiposten Freiburg-St. Georgen (Tel.: 0761/12017140) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und Hinweise zur Täterschaft geben können. Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Freiburg-Süd (Tel.: 0761-882-4421) rund um die Uhr entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell