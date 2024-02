POL-DA: Groß-Gerau: Starkstromkabel von Baustelle gestohlen

Bensheim (ots) - Drei Unbekannte betraten am Montagnachmittag (19.02.), gegen 16.00 Uhr, ein Mobilfunkgeschäft in der Hauptstraße. Während zwei Männer den Verkäufer in ein Gespräch verwickelten, löste der dritte Akteur an vier Ausstellungsstücken die Sicherungen und entwendete die Smartphones im Wert von insgesamt knapp 5000 Euro. Beim Versuch die Kriminellen aufzuhalten, bauten diese sich vor dem Verkäufer auf ...

mehr