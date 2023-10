Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Frontal zusammengestoßen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Freienorla: Donnerstagmittag befuhr eine 19-jährige Fahrerin eines Pkw Ford die Landstraße aus Richtung Freienorla in Richtung Langenorla. In einer Rechtskurve verlor sie sodann die Kontrolle über ihren Pkw und geriet auf die Gegenfahrbahn. Hier kam ihr ein 32-Jähriger in seinem Mazda entgegen. Dieser konnte eine Kollision nicht mehr vermeiden, sodass es zum frontalen Zusammenstoß kam. Beide Fahrzeuge wurden dadurch in den Straßengraben geschleudert. Sowohl die 19-Jährige als auch der 32-Jährige erlitten schwere Verletzungen und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Bis zur Bergung beider Fahrzeuge musste die Landstraße voll gesperrt werden.

