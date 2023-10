LPI-J: Übersehen

Jena (ots) - Eine aufgebrochene Kellertür stellte am Donnerstagnachmittag eine Zeugin in der St.-Jakob-Straße fest. Der oder die Täter begaben sich im Zeitraum der letzten sechs Wochen in den Kellertrakt des Mehrfamilienhauses. Hier lösten diese sodann die Befestigung des Riegels und gelangten so in das Kellerabteil. Was die Langfinger sich widerrechtlich aneigneten, muss nun im Rahmen der Ermittlungen geklärt ...

