LPI-J: Hauswand einer Schule beschmiert

Weimar (ots) - Am Donnerstagmittag wurde in einem Einkaufszentrum in der Weimarer Innenstadt ein 13jähriger Junge erwischt, wie er in einem Sportladen ein T-Shirt im Wert von 30 Euro entwendete. Bei der Anzeigenaufnahme vor Ort stellte sich heraus, dass er bereits am Vortag einen Diebstahl in diesem Geschäft beging. Hier hatte er eine Jacke im Wert von 280 Euro gestohlen, die er nun beim zweiten Diebstahl auch noch anhatte. Beide Kleidungsstücke können trotz Rückgabe an ...

