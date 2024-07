Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung an Pkw

Hildburghausen (ots)

Am 19.07.2024 in der Zeit von 11:20 bis 11:51 Uhr wurde ein Pkw beschädigt, welcher auf dem Obi Parkplatz in Schleusingen abgeparkt war. Nachdem der Nutzer des Pkw aus dem Obi kam, stellte er fest, dass die Windschutzscheibe seines Pkw einen Sprung aufwies. Auf dem Scheibenwischer lag ein Stein, durch welchen der Schaden höchstwahrscheinlich verursacht wurde. Der Schaden wird auf ca. 500,- Euro geschätzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell