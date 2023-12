Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 231204-1: Wetterbedingte Einsätze der Polizei Rhein-Erft-Kreis

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden, zahlreiche Verkehrsunfälle mit Sachschaden

Beamte der Polizei Rhein-Erft-Kreis waren seit Sonntagmittag (3. Dezember) laut aktuellem Sachstand wegen mehr als 30 wetterbedingten Anlässen im Einsatz. Bei den meisten Einsätzen nahmen Polizisten Verkehrsunfälle mit Sachschaden auf.

In Frechen sind am Sonntagabend zwei Frauen (38, 63) bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge stand der Fahrer (64) eines VW gegen 20 Uhr mit seinen beiden Mitfahrerinnen an der Rotlicht zeigenden Ampel der Dürener Straße, Ecke Frechener Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache stieß ein 21-Jähriger mit seinem Auto gegen den T-Cross. Dabei zogen sich die 38-Jährige und die 63-Jährige leichte Verletzungen zu. Laut Aussage des Audifahrers, habe er gebremst und sei aufgrund der glatten Straße gegen das Heck des VW gerutscht.

Hinzugerufene Polizisten sicherten die Spuren am Unfallort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die Ermittlungen haben die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats aufgenommen.

Gegen 21 Uhr fuhren alarmierte Polizisten zur Berggeiststraße in Brühl. Hier kam es zu einem Rückstau. Die Beamten regelten und Verkehr, sodass die Straße gegen 22 Uhr wieder frei war.

Die Polizei rät allen Verkehrsteilnehmenden die Fahrweise an die aktuelle Wetterlage anzupassen. Achten Sie außerdem auf die vorschriftsmäßige Bereifung Ihres Fahrzeugs. Kommen Sie sicher an Ihr Ziel. (sc)

