POL-AK NI: 12.10.2023: Tag der offenen Tür an der Polizeiakademie Niedersachsen in Hannoversch Münden

Hann Münden (ots)

"Wir freuen uns auf Euch!" unter diesem Motto fand am 12.10.2023 ein Tag der offenen Tür auf dem Gelände der Polizeiakademie Niedersachsen in Hann. Münden statt. Trotz schlechten Wetters nutzten über 1000 Besucherinnen und Besucher aus Hann. Münden und der näheren Umgebung die Möglichkeit, die Arbeit und das Studium in der niedersächsischen Polizei kennen zu lernen. Sie genossen einen Tag bei der Polizei, mit zahlreichen Aktionen, Eindrücken, Informationen rund um den Beruf und ganz viel Blaulicht.

Ein besonderer Anziehungspunkt für alle Altersgruppen waren die Vorführungen der Diensthundeführer, der Polizeireiterstaffel und des Wasserwerfers. Bei den kleineren Besuchern standen die Hüpfburg und der Actionpark in einem besonderen Fokus. Neben diesen Attraktionen wurde den Besuchern auch ein Einblick in die tägliche Arbeit der Polizei gewährt. Die Spurensicherung, Tatortarbeit, die Arbeit der Bereitschaftspolizei, des Landeskriminalamtes, von Spezialeinheiten und eine Ausstellung der Führungs- und Einsatz-mittel spiegelten nur einen Teil des Aufgabenfeldes der Polizeiarbeit wieder.

Neben den Anforderungen und Aufgaben an den Polizeiberuf durfte auch der Weg dorthin nicht zu kurz kommen. Am Infomobil erhielten die Besucherinnen und Besucher Informationen über das Bewerbungsverfahren, die Einstellungsvoraussetzungen, das Auswahlverfahren (Sporttest in Form einer Demonstration) sowie das Studium selbst. Es konnten Probeunterrichte, das Abwehr- und Zugriffstraining, Polizeitraining mit Virtual Reality und das Schusswaffeneinsatztraining besucht werden.

Auf der "Blaulichtmeile" präsentierte sich nicht nur Polizei, sondern auch weitere Organisationen und Behörden mit Sicherheitsaufgaben mit ihren Einsatzmitteln und deren Einsatzmöglichkeiten, unter anderem die Feuerwehr, der Rettungsdienst, die Bundeswehr und das Technische Hilfswerk aus Hann. Münden und Umgebung.

Insgesamt war es ein gelungener und informativer Tag an der Polizeiakademie Niedersachsen und seinen Partnern.

