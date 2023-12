POL-REK: 231203 2: Blutproben nach Verkehrsdelikt

Pulheim (ots) - Unfallstelle bis etwa 20 Uhr gesperrt Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag (30. November) ist der Fahrer (18) eines Kleinkraftrades schwer verletzt worden. Eine Seniorin (83) soll aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem Zweiradfahrer kollidiert sein. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in eine Klinik und die Seniorin in ein Krankenhaus. Laut ...

