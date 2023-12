Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 231101-1: 18-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Pulheim (ots)

Unfallstelle bis etwa 20 Uhr gesperrt

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag (30. November) ist der Fahrer (18) eines Kleinkraftrades schwer verletzt worden. Eine Seniorin (83) soll aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem Zweiradfahrer kollidiert sein. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in eine Klinik und die Seniorin in ein Krankenhaus.

Laut ersten Erkenntnissen soll die 83-Jährige gegen 17.15 Uhr auf der Bonnstraße von Pulheim nach Frechen gefahren sein. In Höhe der Einmündung zur Max-Plack-Straße soll sie aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Renault in den Gegenverkehr geraten sein. Nach Zeugenaussagen kollidierte sie hier mit dem Fahrer der Kawasaki. Dieser soll gerade einen anderen Autofahrer in Fahrtrichtung Pulheim überholt haben. Durch die Wucht des Aufpralls sei der junge Mann noch gegen zwei weitere Fahrzeug geschleudert worden. Ersthelfer betreuten den Schwerverletzten und die geschockte Seniorin bis zum Eintreffen der Rettungskräfte.

Polizisten sperrten für die Dauer des Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten den Abschnitt auf der Bonnstraße zwischen der Anschlussstelle zur Bundesstraße (B) 59 und der Max-Planck-Straße komplett ab. Sie stellten die stark beschädigten Fahrzeuge und den Führerschein der Seniorin sicher. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamten des Verkehrskommissariats bereits aufgenommen. (hw)

