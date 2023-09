POL-MFR: (1044) Tödlicher Verkehrsunfall auf der BAB 6

Nürnberg (ots) - Am Freitagabend (08.09.2023) beschmierten drei Kinder und ein Jugendlicher die Fassaden mehrere Anwesen in der Nürnberger Südstadt. Die Polizei nahm die vier Personen in Gewahrsam. Einem Passanten waren gegen 19:00 Uhr mehrere Personen aufgefallen, die in der Landgrabenstraße die Fassade eines Wohnanwesens mit schwarzer Farbe besprühten. Er verständigte daraufhin die Polizei. Alarmierte ...

