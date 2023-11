Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 231129-2: Betrüger gaben sich als Bankmitarbeiter und Polizist aus

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Polizei warnt vor dreister Masche

Die aufmerksame Angehörige einer Bergheimerin hat am Freitag (24. November) Anzeige auf einer Polizeiwache erstattet. Sie gab an, dass sich Unbekannte als Mitarbeiter einer Bank und als Polizeibeamte ausgegeben haben. Mit einer erfundenen Geschichte sollen sie versucht haben, an die Bankkarte und PIN der Geschädigten zu gelangen. Laut ersten Erkenntnissen stellte die Geschädigte anschließend eine Abbuchung von ihrem Konto fest. Die Beamten des Kriminalkommissariats 12 haben die Ermittlungen aufgenommen.

Laut ersten Erkenntnissen rief am Freitagnachmittag ein angeblicher Bankmitarbeiter bei der Geschädigten an und gab vor, dass Betrüger versucht hätten einen Geldbetrag von ihrem Konto abzubuchen. Zudem sollen die Täter behauptet haben, dass die Karte daraufhin gesperrt wurde. Die Angerufene informierte umgehend eine Angehörige. Die Frau vermutete einen Telefonbetrug, machte sich auf den Weg zu der Geschädigten und informierte weitere Angehörige.

Währenddessen habe der angebliche Bankmitarbeiter an der Haustür der Bergheimerin geklingelt und unter einem Vorwand ihre Bankkarte mitgenommen. Daraufhin habe ein weiterer Betrüger bei der Geschädigten angerufen, vorgegeben Polizist zu sein und versucht die PIN der Dame erhalten. Zudem spielte er die Verbindung zu einer Polizeileitstelle vor.

Die Geschädigte ließ die Karte sperren und erstattete Anzeige bei der Polizei. Vier Geschädigte erstatteten am gleichen Tag Strafanzeigen bei der Polizei wegen Betrugsversuchen im Raum Bergheim. Hier sollen die Täter auf ähnliche Weise vorgegangen sein.

Am Dienstag (28. November) erstatteten Geschädigte Anzeige bei der Polizei, da sich Unbekannte am Telefon als Polizeibeamte ausgegeben hatten.

Die Polizei rät: Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und bleiben Sie skeptisch. Geben Sie keine Informationen zu Wertgegenständen, Bargeldbeständen oder Bankkonten an Anrufer heraus. Polizeibeamte, Staatsanwälte und andere Amtsträger sowie Bankmitarbeitende verlangen niemals die Herausgabe von Bargeld oder Wertgegenständen. Beenden Sie das Gespräch und legen sie selbst auf. Lassen Sie Unbekannte nicht in Ihre Wohnung und übergeben Sie kein Geld oder Wertgegenstände an Fremde.

Informieren Sie die Polizei unter der Notrufnummer '110' über derartige Vorfälle. Weitere Hinweise zum Thema erhalten Sie auch von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kriminalprävention unter der Rufnummer 02233 52 -4848 (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell