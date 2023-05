POL-EL: Beesten - Einbruch in Lagerraum

Meppen (ots) - Am 2. Mai zwischen 15 und 16:15 Uhr ist es auf dem gegenüberliegenden Parkplatz an dem Wohnhaus in der Hermann-Brandi-Straße in Meppen zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen dort abgestellten weißen VW. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter folgender ...

