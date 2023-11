Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 231127-4: Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Erftstadt (ots)

Mehrere geparkte Autos beschädigt

Die Polizei fahndet nach einer unbekannten Autofahrerin oder einem Autofahrer. Dieser Person wird vorgeworfen, am Donnerstagmittag (23. November) bei einem Verkehrsunfall in Erftstadt-Kierdorf mehrere Autos beschädigt zu haben. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern sei die Fahrerin oder der Fahrer von der Unfallstelle geflüchtet. Bei dem Unfallwagen soll es sich um einen grauen VW Golf gehandelt haben.

Nach ersten Ermittlungen sei der graue Golf gegen 14.30 Uhr auf der Oststraße unterwegs gewesen. Aus unbekannten Gründen soll das Fahrzeug nach links aus der Spur gezogen sein. Dabei sei es zum Zusammenstoß mit drei am Straßenrand abgestellten Fahrzeugen gekommen. Bei den beschädigten Autos handelt es sich um zwei Volkswagen und einen Dacia.

Hinzugerufene Polizisten sicherten die Spuren am Einsatzort, nahmen eine Unfallanzeige auf und leiteten umgehend eine Fahndung ein.

Die zuständigen Unfallermittler suchen Zeugen. Die Beamten nehmen Hinweise telefonisch unter 02271 81-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell