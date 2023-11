Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 231127-2: Aufmerksame Zeugin entlarvt Einbrecher

Brühl (ots)

Polizei fahndet nach Tätern

Am Sonntagabend (26. November) hat eine aufmerksame Zeugin (48) in Brühl zwei Wohnungseinbrecher in ihrem Hausflur überrascht. Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach den beiden dunkel gekleideten Männern. Sie sollen etwa 30 bis 40 Jahre alt und von sehr schlanker Statur sein.

Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die zuständigen Ermittler des Kriminalkommissariats 13 unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen begegnete die 48-Jährige den beiden Unbekannten gegen 21.45 Uhr im Hausflur des Mehrfamilienhauses an der Hauptstraße in Brühl. Da sie die Männer noch nie zuvor gesehen hatte, sprach sie die beiden an. Die beiden Verdächtigen gaben sich daraufhin als Umzugshelfer aus. Als die skeptische Frau wenig später einen Nachbarn kontaktierte, flog die Lüge auf. Die 48-Jährige verständigte umgehend die Polizei. Alarmierte Polizisten nahmen sofort die Fahndung nach den beiden Unbekannten auf. Weitere Polizisten stellten vor Ort mehrere Hebelmarken an einer der Wohnungstüren fest. Sie sicherten Spuren, nahmen die Aussage der Zeugin auf und fertigten eine Strafanzeige. (hw)

