Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 231127-1: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Brühl (ots)

Gefahrensituation Ein- und Abbiegen - Polizisten sperrten Anschlussstelle Brühl-Süd

Bei einem Verkehrsunfall in Brühl-Badorf ist am Montagmorgen (27. November) der Fahrer eines Leichtkraftrades (16) schwer verletzt worden. Ersthelfer versorgten den Schüler bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Polizisten sperrten die Anschlussstelle Brühl-Süd für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten bis 8.30 Uhr komplett ab.

Laut ersten Erkenntnissen soll der 16-Jährige mit seiner Aprilia gegen 7.30 Uhr auf der Landesstraße (L) 194 von Weilerswist in Richtung Brühl gefahren sein. Im Einmündungsbereich vor der Auffahrt zur Autobahn (A) 553 erfasste ihn der Fahrer (57) eines Minis. Zeugen berichteten, dass der 57-Jährige aus Brühl gekommen sei und beabsichtigt habe, an der Kreuzung nach links auf die Autobahnauffahrt in Fahrtrichtung Köln abzubiegen. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.

Während der Unfallaufnahme stellten Polizisten fest, dass sich der Gesundheitszustand einer Unfallzeugin (27) zunehmend verschlechterte. Sie forderten einen zweiten Rettungswagen an. Rettungskräfte brachten die 27-Jährige mit dem Verdacht auf einen Schock in ein Krankenhaus.

Die alarmierten Polizisten dokumentierten umfangreich Spuren am Unfallort, stellten das stark beschädigte Motorrad sicher und fertigten eine Unfallanzeige. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die weiteren Ermittlungen bereits aufgenommen.

Sichtbarkeit im Verkehr ist gerade in der dunklen Jahreszeit von größter Wichtigkeit und bietet vor allem Zweiradfahrenden und Fußgängern zusätzliche Sicherheit. Die Polizei Rhein-Erft-Kreis empfiehlt Kleidung in hellen Farben und mit reflektierenden oder fluoreszierenden Elementen zu tragen. Diese sollten sowohl vorne, hinten als auch an den Seiten angebracht sein, damit Sie von überall sichtbar sind. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell