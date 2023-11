Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 231127-3: Frontalzusammenstoß - Drei Frauen bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bergheim (ots)

Verkehrsunfallaufnahmeteam sichert Spuren - Rettungshubschrauber im Einsatz

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen dem Hyundai einer 23-Jährigen und dem Nissan einer 48-Jährigen und ihrer 23-Jährigen Beifahrerin in Bergheim erlitten am Freitagabend (24. November) alle Unfallbeteiligten schwerste Verletzungen. Rettungskräfte brachten die Verletzten mit zwei Rettungshubschraubern und einem Krankenwagen in Kliniken und ein Krankenhaus. Polizisten sperrten die Bundesstraße (B) 477 zwischen dem Zubringer zur Landesstraße (L) 361 und der Straße "Am Villerand" für mehrere Stunden komplett ab.

Laut ersten Erkenntnissen soll die 23-Jährige gegen 18.10 Uhr auf der Bundesstraße von Bergheim in Richtung Niederaußem gefahren sein. Aus bislang ungeklärter Ursache soll sie im Bereich einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten und frontal mit dem entgegenkommen Nissan kollidiert sein. Ersthelfer sollen mit den eingeklemmten Fahrzeuginsassen gesprochen haben, bis Feuerwehrleute sie aus den stark deformierten Fahrzeugen befreiten.

Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei des Rhein-Kreis-Neuss unterstütze die Polizei Rhein-Erft-Kreis bei der Sicherung der Spuren an der unbeleuchteten Unfallstelle. Zur späteren Rekonstruktion des Unfallhergangs beschlagnahmten die Beamten die beiden Unfallautos. Die weiteren Ermittlungen haben die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats bereits aufgenommen. (hw)

